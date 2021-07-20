شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال العاشرة يردون تحية أعضاء الأهلي على هامش المران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على رد تحية أعضاء القلعة الحمراء الذين حرصوا على متابعة مران اليوم بملعب التتش، وخاض المارد الأحمر اليوم تدريباته مفتقدا ستة لاعبين، هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحضير لاعبي الفريقى الأحمر ذهنيا لأجواء منافسات الدوري لتفادي المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، خاصة مع ضيق الوقت، حيث لا يتبقى سوى 3 أيام قبل خوض مباراة البنك الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.
ونجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دوري أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط، خسرهما بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الأحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدفا فى 4 مباريات.
وواصل فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة، ثم الفوز على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف، سجلها محمد شريف هاتريك ومجدى أفشة هدفا فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 للمسابقة.