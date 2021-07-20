شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال العاشرة يردون تحية أعضاء الأهلي على هامش المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على رد تحية أعضاء القلعة الحمراء الذين حرصوا على متابعة مران اليوم بملعب التتش، وخاض المارد الأحمر اليوم تدريباته مفتقدا ستة لاعبين، هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحضير لاعبي الفريقى الأحمر ذهنيا لأجواء منافسات الدوري لتفادي المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، خاصة مع ضيق الوقت، حيث لا يتبقى سوى 3 أيام قبل خوض مباراة البنك الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.