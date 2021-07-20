شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: لن نقف ضد مستقبل أي لاعب في الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى علام، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إن الجهاز الفني لن يقف ضد مستقبل أي لاعب، حال تلقيه عرضا مناسبا للرحيل عن الفريق البترولى، انطلاقا من سياسة النادى التي تعتمد على الاستثمار.

وأضاف علام، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنهم سيطبقون سياسة الاعتماد على المواهب كما تعودوا، خصوصا بعدما قام حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي، بإشراك 7 ناشئين في مباراة بيراميدز الأخيرة لأول مرة منذ إنشاء النادي ومشاركته في الدوري الممتاز في موسم 2003 – 2004، وهم: زياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى شكشك وأحمد يوسف ومحمد توكل وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار.

وتعادل إنبي مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31، قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 29، ولا تزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.