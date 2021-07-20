شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/ 7 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها عودة لاعبى الأهلى إلى المران استعدادا للدورى، بجانب تأجيل الزمالك لحسم الراحلين لنهاية الموسم.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر تويتر، صورًا من عودة لاعبى المارد الأحمر لاستاد مختار التتش عقب تتويجهم ببطولة أفريقيا، ويستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء.