شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/ 7 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، والتى يأتى على رأسها عودة لاعبى الأهلى إلى المران استعدادا للدورى، بجانب تأجيل الزمالك لحسم الراحلين لنهاية الموسم.
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر تويتر، صورًا من عودة لاعبى المارد الأحمر لاستاد مختار التتش عقب تتويجهم ببطولة أفريقيا، ويستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء.
حذر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة نزيف النقاط في بطولة الدوري لاسيما في ظل الصراع النارى مع الزمالك على حسم المسابقة.
قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، لرغبته فى التركيز على المنافسات القوية التى تنتظر الفريق.
تعثرت مفاوضات نادي الزمالك مع نظيره الجونة مرة أخرى، بشأن ضم الإيفوارى سيرج أكا بعد مغالاة اللاعب في طلباته المادية، وتحديدا راتبه السنوى في القلعة البيضاء.
يعقد مسئولو النادي المصري البورسعيدي جلسة مع على ماهر المدير الفني للفريق، في الأيام القليلة المقبل، لحسم ملف القيادة الفنية لفريق الكرة ومصير على ماهر من التجديد أو الرحيل عن المصري بنهاية هذا الموسم.
يستغل الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المباريات المؤجلة فى بطولة الدوري والتى سيلعبها خلال الفترة المقبلة لتجهيز الثلاثى محمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبى المارد الأحمر العائدين من إصابات طويلة.
يفتتح منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مشواره فى أولمبياد طوكيو بمواجهة اسبانيا يوم الخميس المقبل، حيث أوقعت القرعة الفراعنة فى مجموعة قوية مع إسبانيا والأرجنتين واستراليا.
انقذت أولمبياد طوكيو إدارة الكرة بنادي بيراميدز من ثورة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، والمتواجد حالياً في اليابان للمشاركة مع منتخبنا الأولمبي في الأولمبياد، والتي يستهلها منتخبنا الوطني بمواجهة نظيره الإسباني صباح يوم الخميس المقبل.
توجه رباعى الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر عقب مران المنتخب الأولمبى بصحبة المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومحمد الشواربى عضو الاتحاد لمركز استخراج بطاقات "الاى دى" للاعبين والتى كان استخراجها الفراعنة الصغار أمس.
قال محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري، إن عمر كمال عبد الواحد مهاجم الفريق والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري، لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده وبالتالي يمكنه الرحيل عن النادي مجانا بنهاية هذا الموسم.
يجد مسئولو النادي الأهلي صعوبة في تسويق الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق، بعد الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم وجود حاجة لخدماته، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خاصة أن قائمة اللاعبين الاجانب داخل الفريق مكتملة، ومن ثم لابد من خروج أي لاعب لكي يتثني للأهلي ابرام صفقة اجنبية جديدة.
قال شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن مباراة الخميس المقبل بين المنتخبين المصرى والاسبانى لن تكون سهلة على الفريقين، خاصة وأن كلاهما بطل قارته وهو ما تسبب فى تواجدهما فى الأولمبياد.
تلقت إدارة نادى الزمالك، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق والترجى الحالى، ويعد القرار فى يد الإدارة البيضاء سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة.
وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بعض لاعبى المنتخب الأولمبى تحت المنظار لمتابعتهم فى أولمبياد طوكيو، تمهيدا للحكم عليهم قبل انطلاق تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.