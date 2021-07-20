شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يقضي إجازة العيد في الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في الساحل الشمالي، بعدما عاد إلى القاهرة مساء يوم السبت الماضي، للانتظام في استعدادات الزمالك لمواجهة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك بن شرقى في تدريبات الزمالك، على مدار يومي الأحد والإثنين، ثم حصل مع الفريق على راحة اليوم، الثلاثاء، على أن ينضم لمعسكر الفريق في برج العرب، والمقرر انطلاقه مساء غد الأربعاء.

وقرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المعسكر من أجل الحديث حول التركيز في المنافسات القوية التى تنتظر الفريق سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو كأس مصر، خاصة فى ظل منافسة الأبيض على لقب الدورى هذا الموسم، الذى يتصدر جدول ترتيبه برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

ومن المقرر، أن تشهد الجلسة التي سيعقدها كارتيرون مع اللاعبين الحديث حول ضرورة مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة والتى ستكون بدايتها مباراة غزل المحلة، وعدم التركيز فى أى شىء آخر سوى تحقيق الانتصار وتخطى المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، لحصد اللقب وإسعاد جماهير ميت عقبة.