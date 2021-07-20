شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث إنه عاد إلى القاهرة بعدما حصل على إذن بالبقاء في المغرب، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.

وانضم بانون إلى تدريب الفريق؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل على مركب محمد الخامس ليتوج باللقب للمرة العاشرة.

وخاض المارد الأحمر اليوم تدريباته مفتقدا ستة لاعبين، هم: محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحضير لاعبي الفريقى الأحمر ذهنيا لأجواء منافسات الدوري لتفادي المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، خاصة مع ضيق الوقت، حيث لا يتبقى سوى 3 أيام قبل خوض مباراة البنك الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.