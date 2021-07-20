الأهلي: إصابة الشحات بجزع في الرباط الداخلي للركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، عن إصابة حسين الشحات، لاعب الفريق، بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أبو عبلة في تصريحات رسمية، أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون ١٠أيام.

وتوج الأهلي بدوري الأبطال بعد الفوز على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.