موسيماني يطالب بطي صفحة أفريقيا.. وبانون ينتظم في تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجماعي.

وأكد موسيماني في أول مران للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بدوري الأبطال، على عدة أمور أهمها طي صفحة التتويج الأفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، ليتوج بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في التاريخ.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس القادم ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، والمقررة يوم الخميس المقبل.

وانتظم بدر بانون مدافع الفريق في تدريبات الأهلي، بعدما بقي في المغرب عقب المباراة النهائية لدوري الأبطال.

ووصل بانون القاهرة اليوم الثلاثاء، بناء على اتفاق جري مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل الانتظام في تدريبات فريقه بعدما كان قد حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ، بقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين في المغرب بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.