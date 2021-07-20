"نصلي لعدم حدوثها".. مدرب جنوب أفريقيا يخشى تكرار واقعة إريكسن في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، أنه يخشى تكرار واقعة سقوط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك مغشيًا عليه داخل الملعب، مرة أخرى خلال منافسات أولمبياد طوكيو.

وأشار نوتواني في تصريحات نشرها موقع iol الجنوب أفريقي، إلى أن عدم خوض اللاعبين للمباريات منذ فترة طويلة يزيد من قلقه تجاه تكرار الواقعة في الدورة الأولمبية.

وقال مدرب جنوب أفريقيا: "أخشى أن تتكرر واقعة كريستيان إريكسن في الأولمبياد، اللاعبون متوقفون عن اللعب منذ فترة طويلة قبل أن نصل إلى طوكيو".

واختتم: "كل ما نستطيع فعله هو أن نصلي ونأمل أن تمر المباريات دون أن نكرر ما حدث في يورو".

وسقط كريستيان إريكسن في ملعب مباراة الدنمارك ضد فنلندا في افتتاح يورو 2020، ليغيب اللاعب عن بقية منافسات البطولة، بينما أصبحت مسيرته الكروية مهددة بالتوقف.

الجدير بالذكر أن منتخب جنوب أفريقيا سيخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ضمن منتخبات المجموعة الأولى إلى جانب اليابان، المكسيك وفرنسا.