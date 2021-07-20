ودياً - ليفربول يكتفي بالتعادل، فيورنتينا يتألق وفوز صعب لـ نورويتش سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

اكتفى فريق ​ليفربول​ الانكليزي بالتعادل الايجابي في المباراة الودية التي جمعته امام نظيره فاكير انسبروك النمساوي، وانتهت هذه المواجهة بواقع 1 – 1.



بدأ هذا اللقاء بحماس كبير حيث تمكن اللاعب ديفوك اوريجي من افتتاح التسجيل باكراً وتحديداً في الدقيقة الخامسة، بينما خطف اللاعب رونيفالدو هدف التعادل بعد 10 دقائق فقط، لتهدأ وتيرة المباراة بين الفريقين لحين انتهاء بهدف لمثله.

ومباريات اخرى، اكتسح فريق ​فيورنتينا​ نظيره اوسترميونخ الالماني بواقع 7 – 1، بينما حقق فريق ​نورويتش سيتي​ الانكليزي فوزاً صعباً على منافسه لينكولن سيتي الانكليزي بهدف نظيف، وسقط فريق جيسن الالماني بنتيجة 6 – 1 امام اينتراخت فرنكفورت الالماني.