شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: طموحات سيراميكا أكبر من البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، في قدرات لاعبيه لاستعادة نغمة الانتصارات في المباريات السبع المتبقية للفريق بالدوري هذا الموسم، والوصول لمركز متقدم في جدول الترتيب.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 33 نقطة جمعهم من 27 مباراة، ويبتعد بثماني نقاط فقط على المربع الذهبي للدوري.

وقال ضياء السيد، إن الطموحات التي يلعب بها سيراميكا هذا الموسم أكبر من تحقيق البقاء في الدوري، موضحا أن الفريق يسعى لإنهاء الدورى في مركز متقدم قريبا من المربع الذهبي.

وأضاف المدير الفني لسيراميكا، أن الفريق اكتسب خبرات من الاحتكاك بأندية الدوري الممتاز هذا الموسم، وسيظهر بشكل مغاير تماما في الموسم المقبل مع التدعيمات المحتملة خلال الميركاتو الصيفي.

واستقر الجهاز الفنى لفريق سيراميكا على منح اللاعبين خمسة أيام بداية من أمس الإثنين وحتى الجمعة المقبل فى عيد الأضحى، على أن يعود الفريق لتدريباته السبت المقبل، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها الخامس من أغسطس المقبل.