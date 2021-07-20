تقارير: بيريز يغلق سوق الانتقالات الصيفية في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

اكدت تقارير صحفية إسبانية ان فلورنتينو ​بيريز​ رئيس ​ريال مدريد​ قرر اغلاق سوق الانتقالات الحالية للنادي الملكي.



بيريز أبلغ بقية أعضاء مجلس إدارة النادي أنه ليس من المتوقع إبرام صفقات هذا الصيف.

ولم يتعاقد ريال مدريد هذا الصيف سوى مع النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.

وأفادت التقارير أن ريال مدريد سيتجه للاعتماد أكثر على لاعبيه المُعارين العائدين مثل مارتن أوديغارد وغاريث بايل وسيبايوس ويمكن إضافة فاييخو ويوفيتش وكوبو.

وستكون مهمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للفريق صعبة في ظل هذه الظروف المادية العسيرة التي يمر بها النادي.