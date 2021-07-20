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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة خاصة من روميرو الى جماهير مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021
قرر اللاعب الأرجنتيني الشاب لوكا روميرو، الذي انضم مؤخرًا إلى لاتسيو من مايوركا، توجيه رسالة الى جماهير الفريق الاسباني.
ونشر اللاعب رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتت على الشكل التالي: "شكرا لمايوركا على كل هذا الوقت، كان صعبا لي توديعي الفريق، الذي منحني الكثير وأسرتي، لكن أمل في إمكانية إدراك يومًا ما، أنه حان الوقت لي لاختيار طريق جديد".
واضاف: "لن أنسى أبدًا ما عشته في النادي مثل اليوم الذي خضت فيه أول مباراة في دوري الدرجة الأولى، لكن أيضًا لحظات عديدة أخرى".