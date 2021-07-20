رسالة خاصة من روميرو الى جماهير مايوركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

قرر اللاعب الأرجنتيني الشاب ​لوكا روميرو​، الذي انضم مؤخرًا إلى ​لاتسيو​ من ​مايوركا​، توجيه رسالة الى جماهير الفريق الاسباني.



ونشر اللاعب رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتت على الشكل التالي: "شكرا لمايوركا على كل هذا الوقت، كان صعبا لي توديعي الفريق، الذي منحني الكثير وأسرتي، لكن أمل في إمكانية إدراك يومًا ما، أنه حان الوقت لي لاختيار طريق جديد".

واضاف: "لن أنسى أبدًا ما عشته في النادي مثل اليوم الذي خضت فيه أول مباراة في دوري الدرجة الأولى، لكن أيضًا لحظات عديدة أخرى".