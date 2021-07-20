ايفرتون يضم تاونسند دون مقابل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

اعلن إيفرتون الإنكليزي تعاقده مع آندروس ​تاونسند​ لمدة عامين من دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق كريستال بالاس.



وخاض اللاعب نحو 250 مباراة في الدوري الممتاز مع فرق توتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز ونيوكاسل يونايتد.

وقضى لاعب منتخب إنكلترا السابق 5 مواسم مع بالاس وهو أول صفقة يبرمها إيفرتون تحت قيادة المدرب رافايل بينيتيز.

وقال تاونسند "إيفرتون من الأندية الكبيرة في عالم كرة القدم ولديه طموحات هائلة للموسم المقبل لم أتردد لحظة واحدة في قبول هذا العرض".

وتابع: "بينيتيز مدرب صاحب خبرة كبيرة يبذل مجهودا كبيرا في الجانب الخططي في الملعب ولا يترك أي صغيرة أو كبيرة دون تغيير أثق أنه سيحقق نجاحا كبيرا مع الفريق".