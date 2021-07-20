بيغوفيتش بديل بيكفورد في ايفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

اعلنت مصادر صحفية أن ادارة نادي إيفرتون في طريقه للإعلان عن أولى صفقاتها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وأكد الصحافي ​فابريزيو رومانو​ أن إدارة إيفرتون قد نجحت بالفعل في الحصول على توقيع ​أسمير بيغوفيتش​، حارس مرمى نادي تشيلسي السابق.



وأضاف أن بيغوفيتش وقع عقدًا رسميًا مع إيفرتون ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة، حيث سيمتد عقد الدولي الصربي السابق مع التوفيز لنهاية موسم 2023 المقبل.

وسيكون بذلك بيغوفيتش هو الحارس الثاني في تشكيلة إيفرتون وبديلًا لحارس المرمى الأساسي، جوردان بيكفورد.