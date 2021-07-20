ميلان يعلن خبر حزين جدا لمحبيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

اعلن ​ميلان​و الايطالي إصابة رئيسه التنفيذي إيفان ​غازيديس​ بسرطان الحلق.



وأصدر ميلان بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "سيظل إيفان يتلقى العلاج اللازم في العيادات المتخصصة بدعم كامل من ملكية الرئيس سكاروني والإدارة العليا للنادي".

أما غازيديس فقال: "لدي شكل قابل للشفاء جدًا من السرطان وتشخيص إيجابي".

وأضاف: "لدي خبرة طبية عالمية المستوى ودعم العديد كل من حولي وجميع من في النادي وأنا واثق من جميع النصائح التي تفيد بأن السرطان سيتم علاجه بنجاح مع الشفاء التام".