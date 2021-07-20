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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلان يعلن خبر حزين جدا لمحبيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021
اعلن ميلانو الايطالي إصابة رئيسه التنفيذي إيفان غازيديس بسرطان الحلق.
وأصدر ميلان بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "سيظل إيفان يتلقى العلاج اللازم في العيادات المتخصصة بدعم كامل من ملكية الرئيس سكاروني والإدارة العليا للنادي".
أما غازيديس فقال: "لدي شكل قابل للشفاء جدًا من السرطان وتشخيص إيجابي".
وأضاف: "لدي خبرة طبية عالمية المستوى ودعم العديد كل من حولي وجميع من في النادي وأنا واثق من جميع النصائح التي تفيد بأن السرطان سيتم علاجه بنجاح مع الشفاء التام".