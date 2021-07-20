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دوناروما: بوفون نصحني بالانتقال الى الـ بي آس جي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

كشف ​جيانلويجي دوناروما​ حارس مرمى ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي عن الدور الحاسم الذي لعبه الحارس الإيطالي المخضرم ​جيانلويجي بوفون​ في اختياره الانضمام إلى الفريق الباريسي هذا الصيف.

وصرح دوناروما قائلاً: "لقد سمعت أشياء جيدة جدًا عن باريس سان جيرمان، لقد تحدثت مع بوفون، الذي قدم لي نصائح حول النادي وتاريخه وجمال التمكن من التواجد هنا".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأنه أخبرني بذلك وكان من الجيد المجيء إلى هنا، أنا سعيد وفخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع، سنحاول الفوز معًا".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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