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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوناروما: بوفون نصحني بالانتقال الى الـ بي آس جي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021
كشف جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي عن الدور الحاسم الذي لعبه الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون في اختياره الانضمام إلى الفريق الباريسي هذا الصيف.
وصرح دوناروما قائلاً: "لقد سمعت أشياء جيدة جدًا عن باريس سان جيرمان، لقد تحدثت مع بوفون، الذي قدم لي نصائح حول النادي وتاريخه وجمال التمكن من التواجد هنا".
وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأنه أخبرني بذلك وكان من الجيد المجيء إلى هنا، أنا سعيد وفخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع، سنحاول الفوز معًا".