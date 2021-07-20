دوناروما: بوفون نصحني بالانتقال الى الـ بي آس جي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

كشف ​جيانلويجي دوناروما​ حارس مرمى ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي عن الدور الحاسم الذي لعبه الحارس الإيطالي المخضرم ​جيانلويجي بوفون​ في اختياره الانضمام إلى الفريق الباريسي هذا الصيف.



وصرح دوناروما قائلاً: "لقد سمعت أشياء جيدة جدًا عن باريس سان جيرمان، لقد تحدثت مع بوفون، الذي قدم لي نصائح حول النادي وتاريخه وجمال التمكن من التواجد هنا".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأنه أخبرني بذلك وكان من الجيد المجيء إلى هنا، أنا سعيد وفخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع، سنحاول الفوز معًا".