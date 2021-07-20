غالاغر: من الرائع العودة الى تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

كشف لاعب نادي ​تشيلسي​ ​كونور غالاغر​ عن رغبته في إثبات نفسه بقوة مع صفوف البلوز خلال الفترة المقبلة وإقناع المدرب توماس توخيل بخدماته.



وفي حديث له، قال غالاغر: "إنه لأمر رائع أن أعود، أنا أستمتع برؤية بعض الأصدقاء القدامى الذين نشأت معهم من خلال الأكاديمية، ومن الواضح أن التدريب تحت إشراف المدرب كان رائعًا أيضًا، كانت الجلسات صعبة ولكنها جيدة حقًا لذا فقد استمتعت في الأيام القليلة الأولى".

وأضاف: "تريد دائمًا العمل مع الأفضل ومن الواضح أن هناك بعض اللاعبين الرائعين هنا في التدريبات".

واختتم: "هذا يساعدني فقط على التحسن والتدريب مع مثل هؤلاء اللاعبين الجيدين، على الرغم من أنها كانت مجرد أيام قليلة حتى الآن، إلا أنني أشعر أنها ساعدتني كثيرًا لذا كان ذلك جيدًا لقد أحببت كل إعارة خضتها وكل مباراة لعبتها، أعتقد أنني استطيع اللعب كلاعب خط وسط من جميع النواحي، أحاول خلق الفرص والقيام بعملي الدفاعي أيضا".