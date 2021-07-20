ليفربول يعلن رحيل مهاجمه الشاب الى الدوري الالماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

أعل نادي ​ليفربول​ الانكليزي عبر صفحته الرسمية على تويتر عن ثالث الراحلين عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.



وكان ليفربول قد أعلن رحيل جناح الفريق الأول ماركو غرويتش بشكل نهائي الى بورتو البرتغالي.

وكان النادي الانكليزي قد اعلن نقل حارس مرماه الشاب كاميل غرابارا إلى صفوف كوبنهاغن في الدوري الدنماركي.

ومن خلال بيان رسمي عبر موقعه، اكد الريدز رحيل مهاجمه الشاب تايوو ​أيونيي​ الى صفوف ​يونيون برلين​ في الدوري الألماني بشكل نهائي.

ولعب أيونيي الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع يونيون برلين، حيث شارك في 22 مباراة وسجل 5 أهداف.