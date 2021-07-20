شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يكشف عن "ألبوم" لاحتفالات الأهلاوية بكأس دوري أبطال أفريقيا العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للكاف عن "ألبوم" الاحتفالات الاهلاوية بكأس دوري أبطال إفريقيا العاشرة عبر تويتر، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد قرر صرف مكافآت مجزية للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، خاصة بعد الأداء الرجولي والروح القتالية التي اتسم بها أداء الفريق الأحمر على مدار مشواره بالنسخة الحالية من دوري الأبطال.

وأخطر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللاعبين بأن مجلس الإدارة لن يبخل عليهم، بعدما بذلوا كل ما لديهم من أجل التتويج بالنجمة العاشرة ووفائهم بالوعد، بعد تكليل مشوارهم المميز في الموسم الحالي بتحقيق العلامة الكاملة في كل البطولات التي شاركوا فيها، بخلاف السير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي والـ43 في تاريخ القلعة الحمراء.