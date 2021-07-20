شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من نزيف النقاط فى الدورى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة نزيف النقاط في بطولة الدوري لاسيما في ظل الصراع النارى مع الزمالك على حسم المسابقة، مشدداً على أن الفريق الأحمر تنتظره مباريات صعبة تتطلب تركيز كبير للفوز بها وملاحقة الفارس الأبيض على القمة ، ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الخمسة للوصول إلى 66 نقطة وهو ما يضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل.

وقرر الجهاز الفني للأهلي غلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء البطولة من أجل التركيز في مسابقة الدوري العام والتي سيعود لاستئنافها بمواجهة البنك الأهلي بدءا من غداً الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التركيز على استمرار الانتصارات في مسابقة الدوري التي يسعى الفريق الأحمر لاستعادة صدارة المسابقة من غريمه الزمالك.

وحقق الاهلى الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - المقاصة » ، وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة ، ويعد الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

وتوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.