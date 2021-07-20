شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل تأجيل حسم الراحلين لنهاية الموسم بسبب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، لرغبته فى التركيز على المنافسات القوية التى تنتظر الفريق، سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو كأس مصر، خاصة فى ظل منافسة الأبيض على لقب الدورى هذا الموسم، الذى يتصدر جدول ترتيبه برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن، وتتبقى له 5 مباريات مؤجلة، لذا لا يرغب كارتيرون فى مناقشة أى ملف من شأنه التأثير على تركيز اللاعبين فى المباريات المتبقية من المسابقة المحلية التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها هذا الموسم

ومن المقرر، أن يعقد الفرنسى كارتيرون اجتماعا مع لاعبى الزمالك، خلال معسكر الفريق الذى سينطلق غدا الأربعاء، بعدما منح اللاعبين راحة اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكيد عليهم بضرورة مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة والتى ستكون بدايتها مباراة غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وعدم التركيز فى أى شىء آخر سوى تحقيق الانتصار وتخطّى المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، لحصد اللقب وإسعاد جماهير ميت عقبة.