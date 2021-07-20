شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب السنوي يعرقل مفاوضات الزمالك لضم سيرج أكا من الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعثرت مفاوضات نادي الزمالك مع نظيره الجونة مرة أخرى، بشأن ضم الإيفوارى سيرج أكا بعد مغالاة اللاعب في طلباته المادية، وتحديدا راتبه السنوى في القلعة البيضاء.
وطلب اللاعب تقاضي مليون و200 ألف دولار راتبا سنويا، لكن إدارة الزمالك رفضت وأوقفت سير المفاوضات لضم اللاعب الإيفواري، باعتبار المبلغ المطلوب مبالغ فيه.
وكان أكا ضمن المرشحين لتدعيم وسط الزمالك الفترة الماضية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كان يفاضل بين لاعب وسط مصري أو أجنبي، وتم الاستقرار داخل الجهاز الفني على أن يكون لاعب الوسط أجنبيا في ظل عدم وجود لاعب مصري مميز يمكنه تعويض رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي والذي انتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.
كما تلقى اللاعب الإيفواري عرضًا من أحد الأندية الإماراتية بعد تألقه مع الفريق الساحلى، ويعد اللاعب أحد اللاعبين الذى تم ترشحيهم للانضمام إلى نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة لتعويض رحيل التونسى فرجانى ساسى، الذى أرسل خطابا إلى نادى الزمالك يوضح فيه نهاية تعاقده مع النادى، لتبدأ إدارة النادى فى بحث ملف البدائل مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث سيحسم المدرب الفرنسى خلال الفترة المقبلة صفقات الفريق للموسم الجديد مع تمسك إدارة نادى الزمالك بنهاية عقد فرجانى ساسى بنهاية الموسم الحالى.
ويمثل أكا قوة كبيرة لنادى الجونة فى وسط الملعب، مما جعله هدفا للعديد من الأندية فى الدورى المصرى بالفترة الأخيرة، ومنها الأهلي والزمالك، وبدأ أكا مسيرته الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسي التونسي فى موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادى الجونة وانضم لاعب وسط نادي الجونة لمعسكر منتخب كوت ديفوار المقام هذا الشهر، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا، فى إطار التحضير لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.