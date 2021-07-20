شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب السنوي يعرقل مفاوضات الزمالك لضم سيرج أكا من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت مفاوضات نادي الزمالك مع نظيره الجونة مرة أخرى، بشأن ضم الإيفوارى سيرج أكا بعد مغالاة اللاعب في طلباته المادية، وتحديدا راتبه السنوى في القلعة البيضاء.

وطلب اللاعب تقاضي مليون و200 ألف دولار راتبا سنويا، لكن إدارة الزمالك رفضت وأوقفت سير المفاوضات لضم اللاعب الإيفواري، باعتبار المبلغ المطلوب مبالغ فيه.

وكان أكا ضمن المرشحين لتدعيم وسط الزمالك الفترة الماضية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كان يفاضل بين لاعب وسط مصري أو أجنبي، وتم الاستقرار داخل الجهاز الفني على أن يكون لاعب الوسط أجنبيا في ظل عدم وجود لاعب مصري مميز يمكنه تعويض رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي والذي انتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.