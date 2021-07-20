3 لاعبين قادرون على تعويض غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلى فى مباريات الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادى الأهلى خدمات طاهر محمد طاهر جناح المارد الأحمر، في المباريات المقبل، بسبب مشاركته مع المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو 2021، التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

ويخوض النادى الأهلى أكثر من مباراة في بطولة الدوري بدون طاهر محمد طاهر، أمام كل من البنك الأهلى والإنتاج الحربى وأسوان بشكل مبدائى وفى حال صعود المنتخب للأدوار المتقدمة سيتواصل الغياب أمام وادى دجلة وسيراميكا في الدورى.

وهناك 3 لاعبين قادرون على تعويض غياب طاهر محمد في الأهلى..

كهربا

يعد محمود عبد المنعم كهربا أبرز اللاعبين الذين يستطيعون تعويض غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلى، خاصة في ظل إشادة الجميع له في النادى الأهلى بالالتزام والقتال في المران منتظرا للفرصة.

ويمتلك محمود عبد المنعم كهربا أرقاما مميزة مع النادى الاهلى على الرغم من مشاركاته القليل والتي تأتى على فترات، إلا أن اللاعب مؤثر في كل المباريات التي خاضها وآخرها أمام بيراميدز والتي نجح في تسجيل هدف.

جونيور أجايى

سينافس جونيور أجايى زميله كهربا على مكان طاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلى، خاصة بعدما غاب فترة كبيرة للإصابة، لكنه عاد للمران واستعاد كثير من مستواه بالإضافة إلى فقدان الكثير من الوزن ليكون جاهزا لاستغلال الفرصة الحالي للعودة للتشكيل.

على معلول

يعد مشاركة على معلول مكان طاهر محمد هو الأصعب إلا إنه واردة، لاستغلال قدرات على معلول الهجومية في هز شباك المنافسين مع الدفع بأيمن أشرف في الظهير الأيسر وياسر إبراهيم بجوار بدر بانون.