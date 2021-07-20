شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرماية يستعد لمنافسات أولمبياد طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو المنتخب الوطني للرماية أحمد زاهر وعبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي بقيادة المدرب الإيطالي اليساندرو نيكوترا، تدريباته على ملاعب منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية والتي تنطلق يوم 23 يوليو جاري حتي 8 أغسطس المقبل.

وساعات قليلة وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية التي تقام فى طوكيو بالفترة من 23 يوليو الجارى حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة البعثة المصرية التى تضم 134 لاعبًا ولاعبة في مختلف الألعاب.



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ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح فى الواحدة ظهر 23 يوليو، بحضور جميع أفراد البعثة المصرية، حيث يشارك اللاعبون فى طابور العرض بالبطولة، والذى يتم خلاله رفع علم مصر عن طريق أحد الأبطال المصريين المشاركين فى الدورة الأولمبية.

يقام الحفل فى الثامنة مساءً بتوقيت اليابان، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، مع انطلاق المنافسات تباعا لكل الألعاب.

وتعد بعثة طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية.

ومقارنة بالبعثة السابقة التى كانت هى الأكبر عددا، والتى أقيمت فى طوكيو، فكان عددها 119 لاعبا ولاعبة، وبالتالى تكون طوكيو هى الأكبر عددا .