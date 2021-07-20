شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بعيد الأضحى المبارك مع نجله آدم على شط البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادى الزمالك، على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع نجله آدم على شواطىء البحر حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورًا من الاحتفال.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة فى المواجهة المقبلة، لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، حسم بديل إمام عاشور لاعب وسط الفريق، فى معسكر الإسكندرية، حيث سيفتقد الفريق لجهوده فى لقاء غزل المحلة المقبل، الذى سيجمع الفريقين يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، نظرًا لوجوده مع المنتخب الأولمبى خلال الوقت الحالى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.