منافس مصر بالأولمبياد.. مدرب أستراليا: سنفضح الأرجنتين.. ونصدم العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا الأولمبي، أن فريقه مستعد لـ"صدمة العالم" خلال خوضه منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأشار أرنولد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الثلاثاء، إلى أنه يعمل مع لاعبيه لإسعاد شعب أستراليا الذي يعاني من الحظر الصحي حاليًا بسبب فيروس كورونا.

وقال أرنولد: "مستعدون لصدمة العالم وتقديم عروض رائعة في الأولمبياد، وصلنا إلى طوكيو ونحمل آمال كبيرة، رغم أننا في السابق كنا ننظر إلى المشاركة في الأولمبياد فقط كإنها إنجاز كبير".

وأكمل: "نحن هنا لنظهر للعالم ما يمكننا فعله، الآن الكثير من الأستراليين في حالة حبس وحظر بسبب فيروس كورونا، ونحن نريد رسم الابتسامة على وجوههم".

واختتم: "أشعر بقلق كبير من تواجد عدد من النجوم في منتخب الأرجنتين، نعرف قوتهم جيدًا ومستعدون لفضح نقاط ضعفهم، أتوقع أن يقوم لاعبينا بعاصفة في البطولة".

وسيفتتح منتخب أستراليا الأولمبي مبارياته في أولمبياد طوكيو بمواجهة الأرجنتين يوم الخميس القادم.

الجدير بالذكر أن منتخب أستراليا يتواجد في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو، والتي تضم إلى جانبه كلًا من مصر، إسبانيا والأرجنتين.