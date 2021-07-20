"سيظهر أمام مصر".. توتنهام يعرض لاميلا و25 مليون يورو لضم موهبة إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في التعاقد مع بريان جيل جناح نادي إشبيلية الإسباني، والذي لعب معارًا لإيبار خلال الموسم الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن توتنهام يعرض حاليًا دفع مبلغ 25 مليون يورو لإشبيلية من أجل الموافقة على بيع جيل خلال الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن إشبيلية وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع جيل بقيمة 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد لا يستطيع توتنهام دفعه لضم اللاعب.

وشددت الصحفة، أن توتنهام يفكر في الاستغناء عن الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب خط وسط فريقه لإشبيلية، بالإضافة إلى دفع 25 مليون يورو لإتمام الصفقة.

ويتواجد بريان جيل مع منتخب إسبانيا الأولمبي في اليابان حاليًا، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويفتتح المنتخب الإسباني مبارياته في طوكيو بمواجهة مصر في التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس القادم - بتوقيت القاهرة-.