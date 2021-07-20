أبوالقاسم: شرف عظيم وفخر ومسؤولية حمل علم مصر في افتتاح الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب السلاح المصري، علاء أبوالقاسم، سعادته بحمل علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة ـطوكيو 2020ـ.

ودوّن أبوالقاسم، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "اليوم تم اختياري رسميًا لحمل علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو يوم ٢٣ القادم في ثالث مشاركاتي في الدورات الأولمبية.. جنبًا إلى هداية ملاك بطلة التايكوندو".

وتابع لاعب السلاح المصري: "شرف عظيم وفخر كبير ومسؤولية أكبر.. أود أن أشكر كل من كان بجانبي طوال الطريق الصعب بداية من والدتي ووالدي رحمه الله، أخواتي، اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، كل مدرب تدربت معه، الطاقم الطبي والبدني والإداري، رفقاء التدريب، والرعاة، وكل من ساهم بمساعدة، كلمة طيبة أو دعاء".

وأتم أبوالقاسم تدوينته بقوله: "موعدنا يوم ٢٦/٧ بداية منافسات الفردي ثم يوم ١/٨ منافسات الفرق".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، قد أعلنت اختيار الثنائي هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم لاعب السلاح لحمل علم مصر في افتتاح الأولمبياد، لمزيد من التفاصيل.