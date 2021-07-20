شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض ودية أخيرة يوم 28 يوليو استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة ضياء السيد على خوض مباراة ودية جديدة قبل مباراة الأهلى المقرر لها الخامس من أغسطس المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وحدد الجهاز الفني للفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز يوم 28 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية ، فيما لم يستقر على طرف المباراة حتى الآن وما زالت الاتصالات مع فرق الدورى جارية لتحديد الطرف الثانى فى مواجهة سيراميكا بالودية الأخيرة قبل لقاء الأهلى.