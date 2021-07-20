شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض ودية أخيرة يوم 28 يوليو استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة ضياء السيد على خوض مباراة ودية جديدة قبل مباراة الأهلى المقرر لها الخامس من أغسطس المقبل في الدوري المصري الممتاز.
وحدد الجهاز الفني للفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز يوم 28 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية ، فيما لم يستقر على طرف المباراة حتى الآن وما زالت الاتصالات مع فرق الدورى جارية لتحديد الطرف الثانى فى مواجهة سيراميكا بالودية الأخيرة قبل لقاء الأهلى.
ومنح الجهاز الفني لسيراميكا اللاعبين خمسة أيام بداية من الإثنين، وحتى الجمعة المقبل، فى عيد الأضحى، على أن يعود الفريق لتدريباته السبت المقبل استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها 5 أغسطس المقبل.
وسجل فريق سيراميكا، الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، رقما سلبيا الاكثر فى الحصول على البطاقات الملونة هذا الموسم، ما يبرهن على كثرة وقوع لاعبيه فى المخالفات على أرض الملعب أمام المنافسين..حيث حصد سيراميكا بطاقات ملونة هذا الموسم برصيد 78 بطاقة منها 74 كارت أصفر و4 كروت حمراء.
ويعتبر سيراميكا الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء في الدوري برصيد 74 بطاقة يليه في المركز الثاني فريق الجونة برصيد 65 بطاقة، فيما حل الفريق الصاعد حديثا للمتاز في المركز الثالث بالبطاقات الحمراء برصيد 4 بطاقات خلف كلا من البنك الأهلى 6 بطاقات وبيراميدز 5 بطاقات.