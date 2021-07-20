شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة في المصري لحسم مصير على ماهر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي المصري البورسعيدي جلسة مع على ماهر المدير الفني للفريق، في الأيام القليلة المقبل، لحسم ملف القيادة الفنية لفريق الكرة ومصير على ماهر من التجديد أو الرحيل عن المصري بنهاية هذا الموسم.

ويرتبط على ماهر مع المصري البورسعيدى بعقد ينتهى بنهاية هذا الموسم، وعقد جلسة في الأسابيع الماضية مع مسئولي النادي لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.

وكشف محمد الخولى نائب رئيس النادي البورسعيدي أن الجلسة الأخيرة مع على ماهر لم تسفر عن نتائج حاسمة بشأن تجديد أو رحيل المدير الفني، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة أخرى لحسم الأمور.