شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة في المصري لحسم مصير على ماهر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي المصري البورسعيدي جلسة مع على ماهر المدير الفني للفريق، في الأيام القليلة المقبل، لحسم ملف القيادة الفنية لفريق الكرة ومصير على ماهر من التجديد أو الرحيل عن المصري بنهاية هذا الموسم.
ويرتبط على ماهر مع المصري البورسعيدى بعقد ينتهى بنهاية هذا الموسم، وعقد جلسة في الأسابيع الماضية مع مسئولي النادي لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.
وكشف محمد الخولى نائب رئيس النادي البورسعيدي أن الجلسة الأخيرة مع على ماهر لم تسفر عن نتائج حاسمة بشأن تجديد أو رحيل المدير الفني، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة أخرى لحسم الأمور.
قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه ثلاثة أيام راحة سلبية عقب مباراة الفريق الودية أمام الإسماعيلي على ملعب الأخير، وانتهت بفوز المصري بهدف دون رد سجله لاعبه الناشئ زياد فرج.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد مساء الخميس المقبل (ثالث أيام عيد الأضحى)، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الفريق ببطولة الدوري، والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية في السابعة مساء يوم السبت الموافق السابع من أغسطس المقبل.
ويسعى مجلس إدارة المصرى إلى لم الشمل، بعد حالة من الإحباط والتى سيطرت على اللاعبين مؤخرا، وأدت إلى تقهقر النتائج نتيجة لتفكيرهم فى الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، حيث ظهرت حالات من التذمر لديهم وشكوى جماعية ورفض البعض النزول للتدريبات لولا تدخل المدير الفنى، الذى طالب الجميع بالتركيز على أن يقوم بمخاطبة الإدارة بضرورة توفير جزء من المستحقات المالية حتى يستطيع اللاعبون الصرف على أسرهم.