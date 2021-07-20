شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخب البرازيل توج بكأس العالم لأول مرة فى تاريخه 1958 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب البرازيل لكرة القدم أو راقصو السامبا كما يطلق عليهم عشاق ومحبى الساحرة المستديرة، بلقب بطولة كأس العالم لأول مرة فى التاريخ عام 1958 عندما أقيمت هذه النسخة من البطولة الأكبر والأشهر فى العالم بالسويد.

وانتزع راقصو السامبا اللقب الأول فى تاريخهم على حساب المنتخب السويدى صاحب الأرض والجمهور حينئذ بنتيجة 5 / 2.

وشهدت المباراة تقدم المنتخب السويدى فى البداية عن طريق لايدولم فى الدقيقة الرابعة، قبل أن تتعادل البرازيل بعدها بخمس دقائق بتوقيع فافا، ثم سجل الجوهرة السمراء بيليه أول أهدافه فى النهائى ورابع هدف له فى البطولة بالدقيقة 55، وأضاف زاجالو الهدف الثالث للبرازيل فى الدقيقة 68، قبل أن تقلص السويد الفارق عبر اللاعب سيمونسون عند الدقيقة 80، ويختتم بيليه أهداف البرازيل بالهدف الخامس فى الوقت بدل الضائع.

هذا اللقب كان الأول للمنتخب البرازيلى قبل أن ينجح بعده فى التتويج بأربعة ألقاب للمونديال أعوام 1962 و1970 و1994 و2002، ليتربع على عرش الكرة العالمية.