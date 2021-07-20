شكرا لقرائتكم خبر عن مروان القماش بطل السباحة: "عيد قومي واحنا بنمثل مصر فى الأولمبياد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مروان القماش بطل مصر في السباحة، بشكل قوي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري، حيث نشر مروان القماش صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يتدرب في اليابان معلقًا عليها: "العيد السنة دي مش زي كل سنة، عيد قومي واحنا بنمثل مصر في الأولمبياد".

وكشف مروان القماش نجم السباحة المصري العالمى، آخر استعداداته للأولمبياد طوكيو التي تعقد أواخر الشهر الجارى، قائلاً: "أتمرن 5 ساعات في اليوم الواحد، وكل ما تقرب البطولة بنزود التدريب، ومن وقت فوزى ببطولة انديانا التي أقيمت في الولايات المتحدة، وأنا عندى الدافع للفوز في الأولمبياد، وحلمى الفوز بذهبية الأولمبياد".

وقال السباح مروان القماش، خلال لقائه على تليفزيون الخليج 365، إنه نجح في تحسين تصنيفه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن إلغاء عدد من بطولات السباحة التي تقام في عدد من الدول يؤثر على مستوى كل السباحين العالميين خاصة أنه كان يتم تنظيم 12 بطولة في العام الواحد ولكن تم تنظيم 6 بطولات فقط بالعام الجارى.

وحول آخر استعداداته لأولمبياد طوكيو، قال:" أتدرب 12 مرة أسبوعيا وأعوم ما لا يقل عن 16 كيلو متر، وأقوم بتحسين مهاراتي وأشاهد سباقاتي القديمة لتطوير نفسى، وهذه المشاركة الثانية لي في الأولمبياد وقد كانت المشاركة المصرية حتى عام 2016 تكون بالتمثيل المشرف، لكني لأول مرة أشارك في الأولمبياد بالتأهل المباشر حيث أشارك كواحد من ضمن أفضل 14 سباحا في العالم، ولدي خبرة واسعة ولعبت في 5 بطولات عالم".