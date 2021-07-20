7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،الزمالك يتلقى ترشيحًا باستعادة جهود "النقاز" فى الموسم المقبل، 800 ألف دولار تُصعب محاولات الأهلي لتسويق والتر بواليا محلياً .
800 ألف دولار تُصعب محاولات الأهلي لتسويق والتر بواليا محلياً
يجد مسئولو النادي الأهلي صعوبة في تسويق الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق، بعد الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم وجود حاجة لخدماته، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خاصة أن قائمة اللاعبين الاجانب داخل الفريق مكتملة، ومن ثم لابد من خروج أي لاعب لكي يتثني للأهلي ابرام صفقة اجنبية جديدة.
الزمالك يتلقى ترشيحًا باستعادة جهود "النقاز" فى الموسم المقبل
تلقت إدارة نادى الزمالك، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق والترجى الحالى، ويعد القرار فى يد الإدارة البيضاء سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة، وقام الزمالك بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع الزمالك وحصل على حكمًا من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.
تغريم شريف إكرامي بسبب الأهلي.. جروب الواتس يشعل الأزمة مع بيراميدز
أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أن الأزمة بين إدارة الكرة بالنادي وحارس الفريق شريف إكرامي لازالت مشتعلة، وذلك بعد تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه على خلفية قيامة بتهنئة فريقه السابق الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
توصية مكتشف النجوم تُعيد جناح سيراميكا لحسابات الأهلي
تكثف إدارة النادي الأهلي من جهودها لتدعيم فريق الكرة الأول بأفضل شكل قبل انطلاق الموسم الجديد، لاستمرار حالة النجاح التي يعيشها الفريق بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والمنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر والذي يحمل الفريق الأحمر لقبهما من الموسم الماضي.
حسام البدرى يتابع كريم فؤاد وإبراهيم عادل فى أولمبياد طوكيو
وضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بعض لاعبى المنتخب الأولمبى تحت المنظار لمتابعتهم فى أولمبياد طوكيو، تمهيدا للحكم عليهم قبل انطلاق تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.
الكاف يتغنى بأفشة "متخصص التسجيل فى نهائى دوري الأبطال" مع الأهلى
تحدثت الصفحة الرسمية لدوري الابطال الافريقى وكأس الكونفدرالية التابعة للإتحاد الافريقى الكاف عبر تويتر عن إنجاز محمد مجدى أفشة صانع العاب الاهلى فى المباراة النهائية لدوري الابطال موسمين متتالين حيث فاز محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى ، ومنحت اللجنة المنظمة أفشة جائزة رجل المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه والتتويج باللقب فى شباك كايزر تشيفز، ليضع بصمته الثانية على التوالي في النهائي القاري بعد هدفه فى شباك الزمالك بنهائى النسخة الماضية.