شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،الزمالك يتلقى ترشيحًا باستعادة جهود "النقاز" فى الموسم المقبل، 800 ألف دولار تُصعب محاولات الأهلي لتسويق والتر بواليا محلياً .

800 ألف دولار تُصعب محاولات الأهلي لتسويق والتر بواليا محلياً

يجد مسئولو النادي الأهلي صعوبة في تسويق الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق، بعد الاستقرار على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم وجود حاجة لخدماته، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خاصة أن قائمة اللاعبين الاجانب داخل الفريق مكتملة، ومن ثم لابد من خروج أي لاعب لكي يتثني للأهلي ابرام صفقة اجنبية جديدة.

الزمالك يتلقى ترشيحًا باستعادة جهود "النقاز" فى الموسم المقبل

تلقت إدارة نادى الزمالك، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق السابق والترجى الحالى، ويعد القرار فى يد الإدارة البيضاء سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة، وقام الزمالك بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع الزمالك وحصل على حكمًا من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.

تغريم شريف إكرامي بسبب الأهلي.. جروب الواتس يشعل الأزمة مع بيراميدز