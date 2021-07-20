شكرا لقرائتكم خبر عن إنزعاج في سيراميكا بسبب العروض الوهمية لنجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر مسئولو نادى سيراميكا بحالة من الإنزعاج بسبب العروض الغير حقيقية التي تثار في الإعلام من فترة لأخري لنجوم الفريق، لاسيما أن النادى لم يتلق أي مفاوضات رسمية حتى هذه اللحظة للاستغناء عن أي لاعب من صفوف الفريق.

وكانت تقارير إعلامية كثيرة ربطت محمد إبراهيم بالعودة إلى الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لصالح جمعة وشادى حسين.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق سيراميكا أن إدارة النادى لم تتلق أي عرض رسمي للتخلى عن أي لاعب في صفوف الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة خصوصا أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام الأهلى في مطلع أغسطس المقبل.

ومن جانبه، أكد معتز البطاوى المدير الرياضى لنادى سيراميكا، أن ملف الصفقات الجديدة التي تنوى الإدارة التعاقد معها في الانتقالات الصيفية المقبلة مؤجل لحين تحديد طلبات واحتياجات الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد.

قال المدير الرياضى لنادى سيراميكا في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تركيز الفريق في الفترة الحالية ينصب على مواجهة الأهلى المقرر لها 5 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة ضياء السيد رفع حالة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الأهلى، أملا في تحسن النتائج التي أدارت ظهرها لسيراميكا في الدور الثاني من الدوري باستثناء فوز وحيد ومثير على بيراميدز برباعية.