شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مشواره فى أولمبياد طوكيو بمواجهة اسبانيا يوم الخميس المقبل، حيث أوقعت القرعة الفراعنة فى مجموعة قوية مع إسبانيا والأرجنتين واستراليا.

س: ما هو موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام اسبانيا؟

ج: تقام المباراة فى تمام التاسعة والنصف صباح الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

س: ما هو الملعب الذى يستضيف اللقاء؟

ج: تقام المباراة على ستاد سابورو دومى أو قبة سابورو، حيث تقيم مجموعة مصر فى مدينة سابورو اليابانية.

س: هل تم عقد الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة؟

ج: أسفر الاجتماع الفنى عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء فى اللقاء، بينما يرتدى الاسبان الزى الابيض الكامل.

س: كيف استعد منتخب مصر للمباراة؟

ج: وصلت بعثة الفراعنة إلى طوكيو يوم 16 يوليو الجارى، ولم يخض منتخب مصر أى وديات قبل الأولمبياد، ويتدرب الفراعنة يوميا على أحد الملاعب المخصصة للتدريب بمدينة سابورو ، ويعقد شوقى غريب محاضرات فنية بالفيديو باستمرار مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف فى المنافس مع تحفيز اللاعبين واعدادهم نفسيا للمباريات.

س: ما هى نقاط القوة فى المنتخب الإسبانى؟

ج: حذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب اسبانيا خاصة أن هذا السداسي شارك مع الماتادور الاسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.