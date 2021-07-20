بث مباراة مصر وإسبانيا بالأولمبياد عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو عبر القناة المفتوحة.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى في الألمبياد بمواجهة منتخب إسبانيا الأولمبي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 9 ونصف صباحاً.

ووضعت شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة المنتخب الأولمبي مع إسبانيا في جدول البث عبر القناة المفتوحة، لتذاع المباراة للجماهير بشكل مجاني.

جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي يقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.