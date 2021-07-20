مدرب منتخب الرماية في الأولمبياد: أين هو التباعد الاجتماعي.. ماذا يحدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر الإيطالي أليساندرو نيكوترا دي سان جياكومو، مدرب المنتخب الوطني في الرماية بأولمبياد طوكيو الإجراءات الاحترازية المُتبعة؛ استعدادًا للمنافسات.

ونشر المدير الفني الإيطالي، صورة له رفقة بعثة المنتخب الوطني في إحدى الحافلات، عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، مُذيلاً إياها بتعليق:"أين هو التباعد الاجتماعي الذي يطالبوننا به؟ ما الذي يحدث؟".

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو 2020 يوم 22 يوليو الجاري على أن تستمر حتى يوم 8 أغسطس وسط تخوفات شديدة في اليابان ـ البلد المستضيف ـ من تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وكان منظمو دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، قد سجلوا تسع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وترفع هذه الحالات الجديدة عدد الاختبارات الايجابية منذ أول يوليو إلى 67 حالة.