انضمام رباعي الأهلي للمنتخب الأولمبي.. وجولة للفريق في ملعب مباراة إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انضم رباعي الأهلي لصفوف المنتخب الأولمبي، اليوم الثلاثاء؛ إذا تم استخراج التصاريح الخاصة بهم فور وصولهم إلى مدينة سابورو؛ حيث بعثة المنتخب.

وجاء انضمام رباعي الأهلي محمد الشناوي، صلاح محسن، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر لبعثة المنتخب الأولمبي عقب فراغهم من المشاركة مع الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي توّج بها فريقهم.

وفور وصول الرباعي إلى مدينة سابورو توجهوا رفقة رئيس اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة، أحمد مجاهد وعضو اللجنة محمد الشواربي؛ لاستخراج البطاقات التعريفية لهم.

وفي سياق آخر، نظمت اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة الثالثة بالأولمبياد، زيارة للمنتخب الوطني إلى ستاد سابورو الذي ستُقام عليه مباراة إسبانيا؛ حيث شاهد اللاعبون والجهاز الفني غرف الملابس.

ويستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة نظيره الإسباني صباح يوم الخميس المقبل.

وكانت قرعة الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.