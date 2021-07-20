حجازي: عازمون على تحقيق نتائج طيبة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حجازي، قائد المنتخب الأولمبي، جاهزية وبقية لاعبي الفريق لمباراتهم المقبلة أمام نظيرهم إسبانيا في الأولمبياد.

ويستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة نظيره الإسباني صباح يوم الخميس المقبل.

وأتم حجازي كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلاً:"عازمون على بذل أقصى جهد لدينا لتحقيق نتائج طيبة ترضي جماهير الكرة المصرية".

وكانت قرعة الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.