رئيس اللجنة المنظمة لا يستبعد إلغاء أولمبياد طوكيو قبل بدايتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فتح توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، باب التكهنات حول مصير دورة الألعاب الأولمبية، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وكان منظمو دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، قد سجلوا تسع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، وترفع هذه الحالات الجديدة عدد الاختبارات الايجابية منذ أول يوليو إلى 67.

وقال موتو في تصريحات صحفية: "لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث مع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذلك سنواصل المناقشات إذا كان هناك ارتفاع في عدد الحالات".

واختتم رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: "لقد اتفقنا على أنه بناءً على وضع فيروس كورونا، سنعقد محادثات خماسية مرة أخرى، في هذه المرحلة، قد ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا أو تنخفض، لذلك سنفكر فيما يجب أن نفعله عند نشوء الموقف".

ومن المقرر أن تنطلق دورة ألعاب طوكيو التي تأجلت لمدة عام، يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 8 أغسطس.