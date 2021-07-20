شوقي غريب: أعلم قوة إسبانيا.. وسنلعب للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إنه يعلم مدى قوة نظيره الإسباني قبل مواجهته في الأولمبياد.

ويستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره في أولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة نظيره الإسباني صباح يوم الخميس المقبل.

وأضاف غريب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أعلم قوة إسبانيا وأن هناك مجموعة كبيرة قد شاركت من لاعبيها في يورو 2020 ولكنني أثق في قدرات لاعبي فريقي والثلاثة الكبارة الذي دعمت بهم الفريق".

وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي تصريحاته قائلاً:"لعبنا العديد من المباريات الودية القوية، وجاهزون لمثل هذه المواجهات وسنلعب لتحقيق الفوز ؛ فجئنا لليابان ولدينا طموح للوصول إلى أبعد نقطة".

وكانت قرعة الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.