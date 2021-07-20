شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد تنقذ بيراميدز من ثورة رمضان صبحي بعد تغريم شريف إكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقذت أولمبياد طوكيو إدارة الكرة بنادي بيراميدز من ثورة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، والمتواجد حالياً في اليابان للمشاركة مع منتخبنا الأولمبي في الأولمبياد، والتي يستهلها منتخبنا الوطني بمواجهة نظيره الإسباني صباح يوم الخميس المقبل.

ويرتبط رمضان صبحي بعلاقة قوية بشقيق زوجته وصديقه شريف اكرامي والذي تم فرض غرامة عليه قدرها 100 الف جنيه على خلفية قيامة بتهنئة فريقه السابق الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو الأمر الذي كان سيرفضه رمضان صبحي ومن ثم سيتضامن من إكرامي في أزمته ضد إدارة الكرة بنادي بيراميدز.

وتدرس إدارة بيراميدز الغاء العقوبة المفروضة على شريف إكرامي خوفاً من ثورة اللاعبين الكبار والذين سيتخذون صف شريف إكرامي حال استمرار التصعيد معه من إدارة الكرة في النادي وعلى رأسهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد وأحمد فتحي، أملاً في استعادة الهدوء داخل غرفة الملابس خاصة وأن هدف الإدارة هو انهاء مسابقة الدوري في احد المراكز الأربعة الأولى للعب أحد البطولات الافريقية في الموسم الجديد.

ويعد السبب الرئيسي وراء غضب شريف إكرامي ليس فقط تغريمه بعد تهنئة الأهلي ولكن قيام هاني سعيد مدير الكرة بوضع صيغة القرار على جروب الواتس أب الخاص باللاعبين وهو ما اعتبره الحارس الدولي خروج عن المألوف حيث كان من الممكن أن يتم ابلاغه بالقرار بشكل شخصي وهو ما لم يحدث وتم الإعلان عن القرار أمام كل اللاعبين، وأكد هاني سعيد مدير الكرة لإكرامي أنه من غير المسموح تكرار الواقعة خاصة بعد صدور قرار تم إبلاغه للاعبي الفريق بمضاعفة العقوبة حال إقدام أي لاعب على الحديث عن الأهلي، إلا أن إكرامي أكد رفضه التام لمثل هذه القرارات، مشدداً أنه في حالة فوز الفريق الأحمر بأي بطولة سيقوم بتهنئته مجدداً نظراً لارتباطه الشديد بالأهلي، ولكون جميع اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق من أصدقائه المقربين والذين تربطهم به علاقات شخصية خارج الملعب.

وكان شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز قد هنأ النادى الأهلى بالتتويج باللقب العاشر لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وكتب إكرامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "مبروك للنادى الأهلى ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير، دائما وأبدا يبقى الأهلي سببا رئيسيا فى اسعاد الملايين ألف مبروك لأبطال أفريقيا".