شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يجتمع بالفراعنة الصغار ويؤكد: لسنا أقل من أى فريق أوروبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث عن مباراتهم مع المنتخب الإسبانى الخميس المقبل، مضمون حديث غريب للاعبين أنكم ليسوا أقل من أي فريق أوروبي وإذا كان المنتخب الإسباني هو بطل أوروبا فنحن أبطال أفريقيا وعلينا اللعب من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث .

وكان قد سبق اجتماع شوقي غريب مع اللاعبين الاجتماع الفني لمنتخبات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا إلى جانب مصر.

حضر الاجتماع عن المنتخب الأولمبي الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب ومعتمد جمال مدرب الفريق والدكتور أيمن زين طبيب المنتخب وزغلول صيام المنسق الإعلامي.

تم الاجتماع عبر تقنية زوم مع مسئولي المنتخبات الأربع للحديث عن كافة التفاصيل وموعد الوصول للملعب وتوقيت الاحماء وزي الفريق والاجتماع خاص بأول جولتين في المجموعة أي خاص بلقاء مصر أمام إسبانيا والأرجنتين في لقاء إسبانيا يرتدي المنتخب المصري أحمر فى أسود ويلعب أمام الأرجنتين مرتدياً أحمر فى أبيض فى أسود.