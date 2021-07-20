شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عبد الحميد بسيونى: بحب أفلام الإمبراطور ومو صلاح نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

مشاهدة المباريات.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين؟

أحمد زكى.

من مطربك المفضل؟

محمد منير.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح.