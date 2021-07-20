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بره الملعب.. عبد الحميد بسيونى: بحب أفلام الإمبراطور ومو صلاح نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

مشاهدة المباريات.

هل تحب دخول المطبخ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

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من نجمك المفضل من الممثلين؟

أحمد زكى.

من مطربك المفضل؟

محمد منير.

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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