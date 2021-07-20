شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا منتخب الشراع يستلمان القوارب استعداداً للمشاركة أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استلم كل من خلود منسي وعلي نبيل لاعبا المنتخب الوطني للشراع القوارب الخاصة بهما، استعداداً للتدريبات قبل المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والمقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري حتي 8 أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، قرر المهندس هشام حطب، رئيس البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية اختيار الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 .. وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2016، لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.

جاء ذلك بعد مشاورات أجراها حطب مع قيادات اللجنة والبعثة على مدار الساعات الماضية، بعد استعراض قائمة المشاركين والوقوف على بعض المعايير الخاصة بحملة الأعلام.

أكد المهندس هشام حطب أن قيادة البعثة رأت ارسال العديد من الرسائل الخاصة، من خلال اختيار الثنائي وأهمها تحفيز جميع اللاعبين واللاعبات على الأداء والسعي وراء الإنجاز، وبالتالي الفوز بالتكريم المناسب ومنه حمل علم البلد والسير في مقدمة البعثة المصرية، ومن هنا جاء اختيار بطل وبطلة من ميادين الدورات الأولمبية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن حمل العلم في الدورات الأولمبية مسئولية كبيرة، وكان لزاما علينا التأكيد على أن بعثتنا تضم أبطالا وبطلات صالوا وجالوا في الدورات الأولمبية، وصاروا أجدر لقيادة ومصاحبة باقي اللاعبين واللاعبات نحو تكرار الإنجازات في طوكيو.