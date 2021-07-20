الامارات | تحديث الشعار الأولمبي في "طوكيو 2020".. والامبراطور يحضر الافتتاح

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الشعار الأولمبي في "طوكيو 2020".. والامبراطور يحضر الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم اليوم تحديث الشعار الأولمبي من "أسرع، أعلى، أقوى" الى "أسرع، أعلى، أقوى - معاً"، وذلك لعكس روح التضامن في جميع أنحاء العالم في مواجهة جائحة "كوفيد-19" التي أرجأت أولمبياد طوكيو من الصيف الماضي. ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية على التغيير في جلستها التي تسبق افتتاح الألعاب الجمعة بعد عام من موعدها الأصلي.

وتقام الألعاب وسط مخاوف محلية من تردي الوضع الصحي وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، في وقت تخضع طوكيو لحالة طوارئ صحية ما حتم إقامة الأولمبياد خلف أبواب موصدة في المسابقات المقررة في العاصمة، ما يعني أن الغالبية العظمى منها ستقام من دون جمهور.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بعدما نال اقتراح تحديث الشعار الأولمبي التأييد بالإجماع، "نرى في كل مكان الجهد التعاوني يجلب حلولًا أسرع وأفضل من العمل بشكل منفرد". وكان "أسرع، أعلى، أقوى"، أو "سيتيوس، ألتيوس، فورتيوس" باللاتينية، الشعار الأولمبي منذ عام 1894 عندما تم اعتماده تزامناً مع تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بناءً على اقتراح مؤسسها الفرنسي بيار دو كوبرتان. وباتت النسخة اللاتينية للشعار الجديد "سيتيوس، ألتيوس، فورتيوس - كومونيتر".

في جانب آخر، سيكون إمبراطور اليابان ناروهيتو من بين الحاضرين الجمعة في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو. لكن مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري قال لوكالة فرانس إن الإمبراطورة ماساكو لن تشارك في الحفل الذي سيقام الجمعة في الملعب الوطني بغياب عامة الجمهور لكن بمشاركة قرابة ألف مسؤول محلي وأولمبي ودولي وممثلين عن الشركات الراعية بحسب وسائل الإعلام المحلية.

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