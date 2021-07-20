رباعى الأهلى يستخرج "الأى دى" عقب مران المنتخب الأولمبى

القاهرة - سامية سيد - توجه رباعى الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر عقب مران المنتخب الأولمبى بصحبة المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومحمد الشواربى عضو الاتحاد لمركز استخراج بطاقات "الاى دى" للاعبين والتى كان استخراجها الفراعنة الصغار أمس.

وعقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محاضرة فنية بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في منتخب إسبانيا بعدما تابع المدير الفني مباراة اليابان وإسبانيا الودية، وحذر شوقي غريب لاعبيه من خطورة 6 لاعبين في منتخب اسبانيا خاصة أن هذا السداسي شارك مع الماتادور الاسباني في بطولة يورو 2020 الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.