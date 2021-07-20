شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يرفض التجديد للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الخولى نائب رئيس النادي المصري، إن عمر كمال عبد الواحد مهاجم الفريق والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري، لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده وبالتالي يمكنه الرحيل عن النادي مجانا بنهاية هذا الموسم.

وتابع الخولى في تصريحات لليوم السابع: "عمر كمال عبد الواحد من اللاعبين المؤثرين مع المصري ومن أهم مواهب الدورى بشكل عام هذا الموسم، اللاعب تطور مستواه واكتشف قدراته الهجومية بشكل كبير مع الفريق البورسعيدي، لكنه يبقى لاعبا حرا بنهاية الموسم".

وتابع الخولى: "تحدثنا مع عمر كمال عن التجديد في أكثر من مناسبة، ويهمنا استمرار اللاعب معنا في الفترة المقبلة، لكن لم نصل لاتفاق معه حتى الآن، وسنعيد المحاولة في الفترة المقبل، وإذا كانت رغبته الرحيل فالنادي يتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".

وانضم نادى الاتحاد السكندري إلى سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نجم المصرى، الذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق البورسعيدى هذا الموسم.

ووضع الاتحاد عمر كمال على رأس الصفقات المطلوبة فى زعيم الثغر لتدعيم صفوف الفريق بالصفقات استعدادا للموسم الجديد، بعدما عانى الفريق تحت قيادة حسام حسن من غيابات مؤثرة طوال الموسم الجاري.

وبات عمر كمال عبد الواحد أحد اللاعبين المطلوبين بقوة فى عدد من الأندية، على رأسها الزمالك وسيراميكا وبيراميدز وأخيرا الاتحاد السكندري، بعدما أعاد على ماهر اكتشاف اللاعب في الخط الهجومي وساهم بالعديد مع الأهداف.