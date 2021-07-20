شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يستقبلون عيد الأضحى بـ"الجلابية" بعيداً عن الشورت والفانلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الجماهير العاشقة لكرة القدم على مشاهدة نجوم اللعبة بالزى الرسمى داخل الملعب وهو "الشورت والفانلة"، ولكن قلما تشاهد نجم كرة مشهورا يرتدى "الجلابية"، ويظهر بها أمام العامة من الجماهير، وكأن لسان حاله يقول، "أنا زى كل الناس".

ونرصد عددا من صور نجوم الساحرة المستديرة بـ"الجلابية"، التى اشتهرت بأنها الزى الرسمى للفلاح المصرى الأصيل حيث حرص اللاعبين على ارتداؤها عقب أداء صلاة عيد الاضحى اليوم .

وعلى جانب أخر، يستأنف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب والتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد، ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

ويخوض المارد الأحمر اليوم تدريباته مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو .



اوباما



رامى ربيعة



كهربا