شكرا لقرائتكم خبر عن توصية مكتشف النجوم تُعيد جناح سيراميكا لحسابات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف إدارة النادي الأهلي من جهودها لتدعيم فريق الكرة الأول بأفضل شكل قبل انطلاق الموسم الجديد، لاستمرار حالة النجاح التي يعيشها الفريق بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والمنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر والذي يحمل الفريق الأحمر لقبهما من الموسم الماضي.

ورغم إعلان الأهلي أن تدعيم صفوف الفريق سيكون في أضيق الحدود لكون الفريق يضم حالياً مجموعة من أفضل اللاعبين المتواجدين في مصر وأفريقيا، إلا أن إدارة الكرة الحمراء لا تفوت فرصة لتدعيم صفوف الفريق، ونجح الأهلي في ضم كريم فؤاد من النجوم بعد انتهاء إعارته لإنبي، في الوقت الذي قرر الجهاز الفني عودة الثلاثي محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر وأحمد ريان بعد انتهاء إعارتهم فضلاً عن الاقتراب من التعاقد مع جناح أجنبي.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت قد اكتفت بتلك الصفقات إلا أن توصية ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا والمعروف عنه رؤيته الثاقبة في اكتشاف النجوم والذي طالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع شادي حسين جناح سيراميكا، أعادت اللاعب من جديد للحسابات الحمراء، عقب استبعاده الفترة الماضية خاصة بعد تعرضه لإصابة قوية، وأكد ضياء السيد لمسئولي الأهلي أن شادي حسين لاعب جيد للغاية يُجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، فضلاً عن أنه لاعب ملتزم ولا يفتعل أي أزمات وهو ما يساعده على التألق داخل الملعب مؤكداً أنه سيمثل اضافة كبيرة للأهلي حال انضمامه اليه.

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.